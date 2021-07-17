"Это внутренний вопрос УПЛ"
С нового сезона украинские клубы обязаны набить на футболках игроков эмблему УАФ, на которой будет изображена карта Украины с оккупированным Крымом и лозунгами "Слава Украине" и "Героям Слава", которые после Евро-2020 стали известны на весь мир.
К теме Клубы УПЛ обязаны нанести на форму эмблему со слоганами "Слава Украине" и "Героям Слава"
В УЕФА ответили россиянам, что такое решение украинской стороны является внутренним делом УПЛ.
Это внутренний вопрос, касающийся Украинской Премьер-лиги. Поэтому мы любезно направляем вас к Украинской ассоциации футбола с вашим вопросом,
– ответили в УЕФА.
Новое требование распространяется на внутренние соревнования – чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины. Всем известные слоганы имеют статус официальных. Это произошло во время чемпионата Европы, когда УЕФА запретила сборной Украины играть в футболках со слоганом "Героям Слава".