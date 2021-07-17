"Это внутренний вопрос УПЛ"

С нового сезона украинские клубы обязаны набить на футболках игроков эмблему УАФ, на которой будет изображена карта Украины с оккупированным Крымом и лозунгами "Слава Украине" и "Героям Слава", которые после Евро-2020 стали известны на весь мир.

К теме Клубы УПЛ обязаны нанести на форму эмблему со слоганами "Слава Украине" и "Героям Слава"

В УЕФА ответили россиянам, что такое решение украинской стороны является внутренним делом УПЛ.

Это внутренний вопрос, касающийся Украинской Премьер-лиги. Поэтому мы любезно направляем вас к Украинской ассоциации футбола с вашим вопросом,

– ответили в УЕФА.

Новое требование распространяется на внутренние соревнования – чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины. Всем известные слоганы имеют статус официальных. Это произошло во время чемпионата Европы, когда УЕФА запретила сборной Украины играть в футболках со слоганом "Героям Слава".

Первый тур УПЛ стартует уже 23 июля матчем Львов – Мариуполь. Отметим, что старт сезона пропустит Динамо, которое из-за снятия Олимпика с чемпионата сыграет свой поединок позднее. Соперником станет Минай, который благодаря отказу дончан досрочно вернулся в элитный дивизион.