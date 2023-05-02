27 апреля наставник спортивной школы "Уралочка" Денис Ефанов попал под минометный обстрел. На войну в Украину волейбольный тренер ушел осенью, когда попал под частичную мобилизацию, которую объявил Владимир Путин, сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

Читайте также В боях за Бахмут погиб титулованный дзюдоист Виталий Паращук

ВСУ поработали во славу

В России отмечают, что Ефанов погиб, когда закрыл собой от обстрела своих товарищей по подразделению.

До войны Ефанов 20 лет работал волейбольным тренером и воспитал не одного выдающегося спортсмена. Теперь известный россиянин вернется в "большую страну", но уже в черном пакете.

В России ждут тело погибшего, которого похоронят в родном поселке Сарана в Красноуфимском районе, где проживают родители "200-го хорошего русского".

Напомним, что еще в феврале 2023 года ВСУ задвохсотили" генерального секретаря Федерации каратэ России Сергей Увицкий. Произошло это в боях на Донбассе. Известный 41-летний в прошлом каратист пошел на войну в Украину добровольцем.

Даже после этих смертей в России продолжают утверждать, что спорт вне политики. Как он может быть вне него, если большинство спортсменов военнослужащих, они финансируют российскую армию и даже идут на войну в Украину.

К сожалению, эта война уносит жизни талантливых украинцев, среди которых много бывших или действующих спортсменов. В Украине специально реализован сайт "Ангелы спорта", где можно кратко ознакомиться с атлетами, жизнь которых унес проклятый враг.

Таким примером является Станислав Макайда, погибший 24 февраля 2023 во время выполнения боевого задания под Бахмутом. В мирное время 23-летний украинец выступал за целый ряд команд на районных, областных и всеукраинских соревнованиях по волейболу.