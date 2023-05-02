27 квітня наставник спортивної школи "Уралочка" Денис Єфанов потрапив під мінометний обстріл. На війну в Україну волейбольний тренер пішов восени, коли потрапив під часткову мобілізацію, яку оголосив Владімір Путін, повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

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ЗСУ попрацювали на славу

На Росії відзначають, що Єфанов загинув, коли закрив собою від обстрілу своїх товаришів по підрозділу.

До війни Єфанов протягом 20 років працював волейбольним тренером та виховав не одного видатного спортсмена. Тепер відомий росіянин повернеться у "вєлікую страну", але вже у чорному пакеті.

Наразі у Росії чекають на тіло загиблого, якого поховають у рідному селищі Сарана у Красноуфимському районі, де проживають батьки "200-го харошого русского".

Нагадаємо, що ще у лютому 2023 року ЗСУ "задвохсотили" генерального секретаря Федерації карате Росії Сєргєй Увицький. Сталось це у боях на Донбасі. Відомий 41-річний у минулому каратист пішов на війну в Україну добровольцем.

Навіть після цих смертей на Росії продовжують твердити, що спорт поза політикою. Як він може бути поза ним, якщо більшість спортсменів є військовослужбовцями, вони фінансують російську армію та навіть йдуть на війну в Україну.

На жаль, ця війна забирає життя талановитих українців, серед яких багато колишніх чи чинних спортсменів. В Україні є спеціально реалізований сайт "Янголи спорту", де можна коротко ознайомитись із атлетами, життя яких забрав клятий ворог.

Таким прикладом є Станіслав Макайда, який загинув 24 лютого 2023 року під час виконання бойового завдання під Бахмутом. У мирні часи 23-річний українець виступав за цілу низку команд на районних, обласних та всеукраїнських змаганнях із волейболу.