1 февраля на одного двухсотого в составе врага стало больше. ВСУ ликвидировали генерального секретаря Федерации каратэ России Сергей Увицкий в боях за Донбасс, пишет 24 канал со ссылкой на росСМИ.

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Минус один российский спортсмен

Известный каратист воевал в отряде русского союза боевых искусств "Союз", куда пришел добровольцем. В этом подразделении было немало представителей русского спорта, таких как Сергей Плеханов, Всеволод Мохирев, Рамиль Габбасов, являющийся командиром этого спортивного отряда.

Сообщалось, что часть отряда "Союз" отправилась воевать на Украину после пройденной подготовки в Чечне.

Отметим! Генштаб ВСУ сообщил, что за минувшие сутки 31 января еще 920 человек стали "хорошими русскими".

К моменту гибели врагу исполнился 41 год.

Интересно, сколько еще времени после этой гибели россияне и белорусы будут утверждать, что "спорт вне политики".

Напомним, что после 24 февраля российские и белорусские спортсмены были отстранены от международных соревнований.

Что известно о погибшем враге Сергее Увицком

В 2010 году Сергей Увицкий получил звание чемпиона Европы по каратэ в стиле киокушинкай.

За свою карьеру также завоевал серебро чемпионата Японии и абсолютного чемпионата Европы.

Получил звание мастера спорта международного класса с киокушинкой.

Также неоднократно добывал призовые места на соревнованиях в России.

Важно! Многие украинские спортсмены погибли из-за полномасштабного вторжения России в Украину. В Украине даже создали сайт "Ангелы спорта", где содержится краткая информация о погибших атлетах.