Одним из таких стал русский гимнаст Максим Ходыкин. Он ушел в зону так называемой "спецоперации России" по контракту. Об этом рассказал врач сборной Сергей Гулевский.

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Уехал, чтобы родные получили за него от государства шубу

Представитель страны-оккупанта обратился к болельщикам сборной России по спортивной гимнастике.

Максим Ходыкин – это первый спортсмен сборной по спортивной гимнастике, который открыто и по дружбе мне доверился как специалисту, врачу и человеку. И опыт для нас двоих и история взаимоотношений по сей день ценна. По контракту ушел в зону СВО. Кто умеет – молитесь за безопасность, кто хочет – желайте добра и всего доброго, кто что может – то и сотворите,

– написал Гулевский.

Соревнования, по которым Ходыкин был в декабре в Москве, могут стать последними в его карьере. Ну а что? Сам пошел воевать против ВСУ. Максим

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Интересно, что российские гимнасты гуманитарно поддерживают воюющую в Украине армию. Среди них олимпийский чемпион в Токио-2020 Никита Нагорный, возглавивший в 2020-м году пропутинскую милитарную организацию "Юнармия". Также он занимался тем, что призвал россиян поддержать их военных, оккупирующих украинские земли.

Возможно, Международный олимпийский комитет уже наконец-то снимет "розовые очки" и не будет думать, как усидеть на двух стульях в тему возвращения россиян и белорусов в Олимпиаду.

Важно! По состоянию на 9 февраля ВСУ отправили в вечный сон еще 910 россиян, за которые их семьи получат отличные шубы от "большой страны". В общей сложности суммарное количество "хороших русских" составляет уже 135 тысяч.