Донецкий Шахтер в преддверии полномасштабной агрессии России вернулся в Украину, чтобы начать вторую часть чемпионата. Однако утро 24 февраля навсегда останется в памяти игроков и тренерского штаба "горняков".

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Де Дзерби: Украина защищает свою территорию

Во время недавнего интервью итальянскому изданию La Gazzetta dello Sport экс-наставник Шахтера Роберто Де Дзерби вспомнил о начале российской агрессии. Тогда итальянский тренер вместе с легионерами находился в отеле в центре Киева.

"Хуже всего было принять войну. Это было в воздухе. Было ужасно осознавать, что твоей команды больше нет. Ее отменили. Она исчезла".

Я никогда не чувствовал страха. Единственным страхом была возможность при движении к границе оказаться на мели, без бензина, на морозе, без еды. А потом последовали обстрелы, слухи о российских десантниках, которые высаживаются в центре города, чтобы убить Зеленского, а также могут проникнуть в гостиницу, где нас держали под замком.

Что можно коротко сказать об этом? Одна страна была захвачена другой. Точка. Украина отстаивает свою территорию. Больше здесь нечего сказать", – сказал Де Дзерби.

Де Дзерби в Брайтоне