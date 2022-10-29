Итальянский тренер Роберто Де Дзерби не забывает Украину, где он работал с донецким Шахтером. Наставник Брайтона принял участие в местной благотворительной программе для помощи украинским детям-беженцам.

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Де Дзерби пригласил украинских детей на тренировочную базу Брайтона, узнав об их приезде из Украины.

Очень рад, что дети здесь в безопасности и счастливы. Было классно получить возможность встретиться с ними,

– прокомментировал Де Дзерби.

Видео встречи Де Дзерби с украинскими детьми

A group of young Sussex-based Ukrainian children were given the chance to meet Roberto and our first-team squad yesterday.



@AlbionInTheComm // #PLKicks ️ pic.twitter.com/KxtHhKvtoY — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) October 28, 2022

Группа игроков первой команды Брайтона, включая Паскаля Гросса, Солли Марча, Адама Лаллана и Роберта Санчеса, тоже пришла встретиться с юными украинцами. У детей была возможность пообщаться с тренером и футболистами и сделать общие снимки.

Special memories made with help @AlbionInTheComm . pic.twitter.com/uxQeUBloca — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) October 28, 2022

К слову. Роберто в течение прошлого сезона тренировал Шахтер, стороны прекратили сотрудничество летом этого года. 18 сентября 2022 года итальянец официально стал главным тренером Брайтона. Во главе английского клуба провел 5 поединков, в которых "чайки" расписали две ничьи и потерпели три поражения.