Итальянский тренер Роберто Де Дзерби не забывает Украину, где он работал с донецким Шахтером. Наставник Брайтона принял участие в местной благотворительной программе для помощи украинским детям-беженцам.
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Де Дзерби пригласил украинских детей на тренировочную базу Брайтона, узнав об их приезде из Украины.
Очень рад, что дети здесь в безопасности и счастливы. Было классно получить возможность встретиться с ними,
– прокомментировал Де Дзерби.
Видео встречи Де Дзерби с украинскими детьми
Группа игроков первой команды Брайтона, включая Паскаля Гросса, Солли Марча, Адама Лаллана и Роберта Санчеса, тоже пришла встретиться с юными украинцами. У детей была возможность пообщаться с тренером и футболистами и сделать общие снимки.