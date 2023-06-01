Легендарный чешский вратарь и большой друг Украины Доминик Гашек опубликовал на своей странице в Twitter интервью Арины Сабаленка, в котором она отказалась отвечать на вопрос о ракетных обстрелах Украины с территории Беларуси. Олимпийский чемпион призвал постоянно задавать вопросы о войне российским и белорусским спортсменам.
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Перестаньте бояться НХЛ, WTA и ATP
Также Гашек подчеркнул, что нужно усилить давление на спортивные ассоциации, пытающиеся отмежеваться от войны.
"Наконец-то. Если для журналистов жизнь важнее, чем любая игра, то такие вопросы следует задавать Арине Сабаленко, Александру Овечкину и всем российским и белорусским спортсменам после каждого матча.
Перестаньте бояться НХЛ, WTA и ATP – они пытаются запугать вас", – написал Гашек.
Скандал на Ролан Гаррос
- Напомним, что турнире Ролан Гаррос болельщики освистали украинку Марту Костюк за то, что она отказалась пожать руку белоруске Арине Сабаленко.
- Теннисные ассоциации WTA и ATP лишь на словах выражают поддержку украинским игрокам, а на самом деле больше заботятся о "нейтральных" россиянах и белорусах.
- На турнирах представители стран-агрессоров делают из себя невинных жертв, вызывая жалость у публики, для которой война происходит где-то далеко.
- Российские и белорусские звезды спорта боятся публично осудить преступления своих государств, когда их спрашивают о войне.