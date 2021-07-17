Война продолжается: УАФ запрещает Руху играть в Тернополе, клуб может исчезнуть

Львовский Рух продолжает решать вопрос относительно домашнего стадиона перед началом нового сезона УПЛ.

Рух хотел заявить стадион имени Романа Шухевича в Тернополе в качестве своего резервного на сезон 2021/2022. Однако Украинская ассоциация футбола (УАФ) не позволяет Руху проводить матчи в Тернополе.

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Причина запрета

УАФ аргументирует свое решение тем, что клуб должен играть свои домашние матчи в пределах своего города или области. Исключение для Вереса, который играет в Луцке, связано с тем, что клуб из Ровно сейчас строит свой собственный стадион.

УАФ требует от Руха определиться с местом проведения домашних матчей до понедельника, 19 июля.