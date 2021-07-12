По словам функционера, возле стадиона "Украина" много нерешенных проблем.

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"На львовской арене в плохом (иногда, в очень плохом) состоянии трибуны и сиденья, а на фан-секторе они вообще отсутствуют. В плохом состоянии входные группы стадиона, туалеты для зрителей – просто в ужасном", – отметил он.

Кроме того, на стадионе как не было, так до сих пор нет сертификата на освещение, а номинальный уровень освещения поля составляет 1200 люкс вместо нужных для 3 категории стадионов 1400 люкс, что, среди прочего, препятствует соблюдению необходимых стандартов для телетрансляций,

- заявил Прокопович.

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