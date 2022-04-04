Фьюри: Он думал, что я дам ему дополнительные 5 миллионов

Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) признался, что его команда была готова выполнить все условия для подписания контракта боя с Усиком. Чемпион мира по версии WBC хотел выйти на ринг против Александра.

Интересно узнать Промоутер Усик рассказал, когда будет подписан контракт реванша с Джошуа

Британец назвал главную причину сорванного боя против непобедимого украинца.

Единственная причина, по которой бой с Усиком не состоялся, состоит в том, что Джошуа захотел больше денег, причем буквально в последний момент. И он думал, что я дам ему дополнительные 5 миллионов долларов, наивный,

– ответил Фьюри.

Однако даже такой ход событий не помешал "Цыганскому королю" найти нового соперника. 23 апреля Фьюри выйдет на ринг против Диллиана Уайта. Бой состоится в британском Кардиффе. Ранее Тайсон заявлял, что этот поединок станет последним в его карьере.

Судьба реванша между Усиком и Джошуа висит в воздухе. Промоутер украинца заявил, что в ближайшие две недели стороны согласуют все детали боя и подпишут контракт. Если команды ударят по рукам, то поединок может состояться в июне.