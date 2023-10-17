В минувшую субботу, 7 октября Израиль подвергся нападению со стороны Сектора Газы. Территорию ХАМАС начали массированно обстреливать территорию Израиля тысячами ракет.

По теме Байден посетит Израиль, ХАМАС публикует видео с заложниками: конфликт на Ближнем Востоке продолжается

Палестинцы захватывали граждан в плен, а также убили почти 1,5 тысяч гражданских. Среди жертв оказались представители спорта, о чем сообщила Израильская ассоциация гимнастики.

По их информации, ХАМАС убил 22-летнюю Михал Роими. Девушка из Хайфы погибла 7 октября во время музыкального фестиваля Supernova на юге Израиля.

Читайте также Поддерживает террористов и нацистов: в Израиле призвали наказать пропалестинскую топ-теннисистку

Ранее сообщалось, что палестинские террористы убили израильского эксфутболиста Лиора Асулина. Спортсмен попрощался с жизнью во время вечеринки по случаю дня рождения.