Минулої суботи, 7 жовтня Ізраїль зазнав нападу з боку Сектора Гази. Територію ХАМАС почали масовано обстрілювати територію Ізраїлю тисячами ракет.

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Палестинці захоплювали громадян у полон, а також вбили майже 1,5 тисячі цивільних. Серед жертв виявились і представники спорту, про що повідомила Ізраїльська асоціація гімнастики.

За їх інформацією, ХАМАС вбив 22-річну Міхал Роїмі. Дівчина з Хайфи загинула 7 жовтня під час музичного фестивалю Supernova на півдні Ізраїлю.

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Раніше повідомлялось, що палестинські терористи вбили ізраїльського ексфутболіста Ліора Асуліна. Спортсмен попрощався із життям під час вечірки з нагоди свого дня народження.