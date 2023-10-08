Утром 7 октября Израиль подвергся нападению со стороны Палестины и Сектора Газа. Территорию страны начали массированно обстреливать террористы ХАМАС, также проникшие на территорию Израиля.
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Из-за атак пострадали не только израильские военные, но и многие гражданские. Не обошла трагедия и мир спорта.
СМИ сообщают, что из-за нападения со стороны ХАМАС погиб бывший футболист Лиор Асулин. 43-летний израильтянин был на вечеринке в Раиме во время атаки террористов.
Некоторое время Лиор считался без вести пропавшим, но в конце концов его тело было найдено и идентифицировано. Экс-форвард ушел из жизни на следующий день после своего дня рождения. За свою карьеру футболист поиграл за множество местных клубов и один из Кипра:
- Маккаби Херзлия
- Маккаби Петах-Тиква
- Бней Сахнин
- Бейтер
- Бней Иегуда
- Хапоэль Тель-Авив
- Аполлон (Кипр)
- Хапоэль Беер-Шева
- Хапоэль Рамат-Ган
- Хапоэль Ришон
- Хапоэль Петах-Тиква
- Хапоэль Ашкелон
- Хапоэль Марморек
- Хапоэль Назарет
- Хапоэль Ашкелон
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Лучше всего Асулин проявил себя на старте карьеры в Маккаби Херзлии, забив 48 голов за пять сезонов. Свою профессиональную карьеру израильтянин завершил в 2017 году.
Отметим, что по состоянию на день 8 октября более двух тысяч гражданских получили ранения из-за нападения ХАМАС, более 600 погибли. В Израиле впервые за 50 лет было объявлено состояние войны.