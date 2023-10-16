В Израиле неделю назад началась новая эскалация войны против Палестины. Террористы ХАМАСа атаковали государство со стороны Сектора Газы, выпустив тысячи ракет по гражданским.

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Израиль против теннисистки из Туниса

Сотни мирных израильтян оказались в плену, еще около полутора тысяч погибли. Мир в шоке от действий террористов и поддержал Израиль в конфликте. Впрочем, в мире спорта нашлось достаточно персонажей с пропалестинскими взглядами.

Среди них оказалась и топ-теннисистка из Туниса Онс Жабер. Седьмая ракетка мира требует свободу Палестины, выступает против наземной операции Израиля в секторе Газа в ответ на действия ХАМАС и игнорирует терроризм в сторону израильтян.

В ответ на такое заявление Израильская ассоциация тенниса направила в WTA жалобу на Онс. Глава организации не уточнил, какое наказание требуется для туниски, но считает ее сторонницей террористов и нацистов.

Эта теннисистка поощряет, подстрекает и поддерживает убийственную террористическую организацию и нацистов. Мы рады, что она в меньшинстве по сравнению с здравомыслящими спортсменами в остальном мире,

– заявил президент ассоциации Ави Перец.

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Напомним, что на сторону Палестины стал и обладатель Золотого Мяча в футболе Карим Бензема. Француз считает, что бомбардировки Сектора Газы в ответ на зверства ХАМАС несправедливы.