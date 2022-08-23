Футбол происходит только благодаря ВСУ

Перед поединком в Киеве на НСК "Олимпийский" традиционно раздался гимн Украины, а футболисты обеих команд вышли на футбольное поле, объятые сине-желтыми флагами. После чего игроки сделали общее фото и почтили минутой молчания память жертв войны в Украине, пишет 24 канал.

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Далее футболист разместился по своим позициям на поле. Первое символическое прикосновение к мячу дали сделать военному ВСУ, который по совместительству еще и болельщик Шахтера. О чем говорит шарф "горняков" на шее украинского бойца.

Такой момент футболист обеих команд сопровождали аплодисментами, а нападающий донецкого клуба Даниил Сикан не сдержал слез.



Военный сделал символическое прикосновение к мячу / Фото Шахтера

Шахтер и Металлист 1925 года сделали достаточно моментов в матче первого тура, но так и не размочили нули на табло главной арены страны. Финальный свисток зафиксировал "сухую" мировую 0:0.

23 августа проходят еще три матча. Заря играет дома против Ворсклы, Верес гостит у Черноморца, а заканчивать футбольный день будет поединок между Колосом и Кривбассом.

24 августа состоится всего один матч. Движение примет Металлист во Львове. Напомним, что встречи Динамо и Днепра-1 были перенесены из-за участия клубов в еврокубках.