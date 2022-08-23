Напомнили миру о наших несокрушимых защитниках

В первом поединке УПЛ-2022/2023 на футбольном поле сошлись донецкий Шахтер и харьковский Металлист 1925 года. Хотя "горняки" должны базироваться во Львове, но матч-открытие решили провести на главной арене страны.

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Символично, что новый сезон начался в национальный праздник – День Государственного флага.

К сожалению, из-за военного состояния футбольные матчи будут проходить при пустых трибунах. Поэтому болельщики могут просматривать встречи любимых команд только по телевизору или интернету.

На одном из секторов пустого НСК "Олимпийский" развернули огромный черный баннер в поддержку защитников "Азовстали". Этот плакат "Save the heroes of Azovstal" (в переводе на украинский – "Сохраните героев "Азовстали") напоминает миру о наших мужественных бойцах, большинство из которых до сих пор находятся в плену оккупанта.



Баннер на матче УПЛ / Фото с телеграмм-канала Ассоциации семей защитников "Азовстали"

Отметим, что среди наших военных немало футбольных фанатов.

К слову. По состоянию на 38-ю минуту матча счет остается неизменным – 0:0.

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