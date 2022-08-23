Футбол відбувається лише завдяки ЗСУ

Перед поєдинком у Києві на НСК "Олімпійський" традиційно пролунав гімн України, а футболісти обох команд вийшли на футбольне поле огорнуті синьо-жовтими прапорами. Після чого гравці зробили спільне фото та вшанували хвилиною мовчання пам'ять жертв війни в Україні, пише 24 канал.

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Далі футболіст розмістились по своїх позиціях на полі. Перший символічний дотик до м'яча дали зробити військовому ЗСУ, який за сумісництвом є ще й уболівальником Шахтаря. Про що свідчить шарф "гірників" на шиї українського бійця.

Такий момент футболіст обидвох команд супроводжували оплесками, а нападник донецького клубу Данило Сікан не стримав сліз.



Військовий зробив символічний дотик до м'яча / Фото Шахтаря

Шахтар та Металіст 1925 зробили достатньо моментів у матчі першого туру, але так і не розмочили нулі на табло головної арени країни. Фінальний свисток зафіксував "суху" мирову 0:0.

23 серпня відбуваються ще три матчі. Зоря грає вдома проти Ворскли, Верес гостює у Чорноморця, а закінчувати футбольний день буде поєдинок між Колосом та Кривбасом.

24 серпня відбудеться лише один матч. Рух прийме Металіст у Львові. Нагадаємо, що зустрічі Динамо та Дніпра-1 були перенесені через участь клубів у єврокубках.