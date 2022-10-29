"Ломаченко – особенный боксер": внук Мухаммеда Али сравнил украинца со своим знаменитым дедом
Источник:Sky Sports
Американский боксер Нико Али Уолш провел параллели между Василием Ломаченко и легендарным Мухаммедом Али. Внук "Величайшего" в восторге от поступка украинца, оставшегося в своей стране во время войны.
29 октября в Нью-Йорке состоится долгожданное возвращение Василия Ломаченко в ринг. Украинский боксер на арене "Мэдисон-сквер-гарден" встретится с американцем Джемейном Ортисом.
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В андеркарде состоится бой внука легенды бокса Мухаммеда Али – Нико Али Уолша и Билли Вагнера.
Накануне боя Уолш рассказал о своем отношении к Ломаченко, отказавшегося от боя за абсолюта с Камбососом и вернувшемуся во время военной агрессии России в Украину. Таким поступком украинец напомнил Нико его прославленного деда.
Ломаченко пожертвовал карьерой, чтобы бороться за то, во что он верит. Это то, что сделал мой дедушка: он оставил карьеру, чтобы бороться за то, во что верил. Это очень мощно,
– сказал Уолш.
Уолш выразил восхищение украинскими спортсменами, которые покинули спорт ради защиты своей Родины.
"И это касается не только его: было много людей из Украины, которые полностью ушли с бокса, чтобы бороться за свою страну. У меня огромное уважение к ним! Уважаю Ломаченко как боксера в высшей степени. Это реально благородно и очень мужественно – то, что сделали Ломаченко и Усик", – отметил внук Али.
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Кроме того, Нико сделал прогноз на бой украинского боксера.
Ломаченко - особенный человек, особенный боксер. Я, действительно, думаю, что он покажет себя в следующем бою, потому что это его камбэк,
- подытожил внук "Величайшего".