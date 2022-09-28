Мощный андеркард перед главным боем вечера бокса

Поединок будет разогрев для украинца перед титульным боем, который планируют организовать в 2023 году. Промоутерская компания назвала сражение, которое состоится в андеркарде встречи Василия Ломаченко в Нью-Йорке.

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Нико Али Волш, внук легендарного Мохаммеда Али, подерется перед главным поединком вечера бокса. Соперником американца будет Билли Вагнер.

Top Rank опубликовал постер встречи в андеркарде Ломаченко – Ортис.



Бой внука Али в андеркарде боя Ломаченко – Ортис / Фото Top Rank

Нико Али Волш под публикацией постера в инстаграмме Top Rank заметил, что этот андеркард будет диким.

Внук Али в последний раз выходил на ринг в первый день мая 2022 года. Уолш встретился с Алехандро Ибаррой в андеркарде боя Оскар Вальдес – Шакур Стивенсон. В эту ночь американец одержал свою пятую победу в профессионалах (четыре – досрочные). Волш повалил соперника в тяжелый нокаут.