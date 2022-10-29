Бой Ломаченко – Ортис состоится в "Мэдисоне сквер гарден" и станет главным боем вечера бокса в Нью-Йорке 29 октября. Боксеры последними выйдут в ринг. Их выход ожидается уже после 05:00 по киевскому времени.

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За день до боя Ломаченко и Ортис провели традиционную церемонию взвешивания. Оба боксера выступают в легком весе, поэтому при взвешивании должны были уложиться в вес в 61,2 килограмма. Ломаченко весил 61,05 килограмма, а его соперник оказался несколько легче – 60,78 килограмма.

Бой Ломаченко – Ортис в Украине покажет платформа Megogo. Сайт 24 канала проведет текстовую онлайн-трансляцию. Она будет доступна в этой новости.