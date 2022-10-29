29 жовтня у Нью-Йорку відбудеться довгоочікуване повернення Василя Ломаченка на ринг. Український боксер на арені "Медісон-сквер-гарден" зустрінеться з американцем Джемейном Ортісом.
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В андеркарді відбудеться бій онука легенди бокса Мухаммеда Алі – Ніко Алі Волша та Біллі Вагнера.
Напередодні бою Волш розповів про своє ставлення до Ломаченка, який відмовився від бою за абсолюта з Камбососом і повернувся під час військової агресії Росії в Україну. Таким вчинком українець нагадав Ніко його прославленого діда.
Ломаченко пожертвував кар'єрою, щоб боротися за те, у що він вірить. Це те, що зробив і мій дідусь: він залишив кар'єру, щоб боротися за те, у що вірив. Це дуже потужно, – сказав Волш.
Волш висловив захоплення українськими спортсменами, які залишили спорт заради захисту своєї Батьківщини.
"І це стосується не тільки його: було багато людей з України, які повністю пішли з боксу, щоб боротися за свою країну. У мене величезна повага до них! Поважаю Ломаченка як боксера найвищою мірою. Це реально шляхетно і дуже мужньо – те, що зробили Ломаченко та Усик", – зазначив онук Алі.
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Крім того, Ніко зробив прогноз на бій українського боксера.
Ломаченко - особлива людина, особливий боксер. Я дійсно думаю, що він покаже себе в наступному бою, тому що це його камбек,
– підсумував нащадок "Найвеличнішого".