29 октября в Нью-Йорке состоится долгожданное возвращение Василия Ломаченко в ринг. Украинский боксер на арене "Мэдисон-сквер-гарден" встретится с американцем Джемейном Ортисом.

К теме Усик прилетел в Нью-Йорк, чтобы поддержать Ломаченко в бою против Ортиса

В андеркарде состоится бой внука легенды бокса Мухаммеда Али – Нико Али Уолша и Билли Вагнера.

Накануне боя Уолш рассказал о своем отношении к Ломаченко, отказавшегося от боя за абсолюта с Камбососом и вернувшемуся во время военной агрессии России в Украину. Таким поступком украинец напомнил Нико его прославленного деда.

Ломаченко пожертвовал карьерой, чтобы бороться за то, во что он верит. Это то, что сделал мой дедушка: он оставил карьеру, чтобы бороться за то, во что верил. Это очень мощно,

– сказал Уолш.

Чем Ломаченко напомнил легенду бокса? В 1967 году Мухаммед Али отказался служить в вооруженных силах США, так как считал, что чернокожие, подвергающиеся притеснениям, не обязаны проливать кровь во Вьетнаме. За отказ служить спортсмена лишили боксерской лицензии и титула чемпиона мира. В 1970 году Али вернулся в ринг.

Уолш выразил восхищение украинскими спортсменами, которые покинули спорт ради защиты своей Родины.

"И это касается не только его: было много людей из Украины, которые полностью ушли с бокса, чтобы бороться за свою страну. У меня огромное уважение к ним! Уважаю Ломаченко как боксера в высшей степени. Это реально благородно и очень мужественно – то, что сделали Ломаченко и Усик", – отметил внук Али.

Обратите вниммание! Ломаченко – Ортис: онлайн-трансляция боя

Кроме того, Нико сделал прогноз на бой украинского боксера.

Ломаченко - особенный человек, особенный боксер. Я, действительно, думаю, что он покажет себя в следующем бою, потому что это его камбэк,

- подытожил внук "Величайшего".

Важно! Бой Ломаченко – Ортис состоится 29 октября в Нью-Йорке. В Украине это будет утро 30 октября. Боксеры выйдут в ринг не раньше пяти часов по киевскому времени.