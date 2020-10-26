"Динамо" вирушило на матч з "Ференцварошем" з новачками / fcdynamo.kiev.ua

Київське "Динамо" 26-го жовтня відправилося у Будапешт (Угорщина) на матч 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти "Ференцвароша". Тренерський штаб "біло-синіх" на чолі з Мірчею Луческу розраховує у столиці Угорщини на 25 виконавців.