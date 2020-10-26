Замість Миколенка й Бущана: "Динамо" вирушило з новачками на матч проти "Ференцвароша"
Київське "Динамо" 26-го жовтня відправилося у Будапешт (Угорщина) на матч 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти "Ференцвароша". Тренерський штаб "біло-синіх" на чолі з Мірчею Луческу розраховує у столиці Угорщини на 25 виконавців.
Перед грою у Лізі чемпіонів "Динамо" втратило Віталія Миколенка та Георгія Бущана. Їх місце в заявці отримали новачки Клейтон та Белуце, інформує сайт "Динамо".
Дізнайтесь більше: Ключові гравці "Динамо" захворіли на коронавірус: хто пропустить матч ЛЧ
Хто вирушив на матч Ліги чемпіонів
Воротарі: Бойко, Нещерет;
Захисники: Забарний, Кендзьора, Попов, Сирота, Шабанов;
Півзахисники: Андрієвський, Белуце, Буяльський, Вербич, Гармаш, де Пена, Дуелунд, Караваєв, Лєднєв, Сидорчук, Цітаішвілі, Циганков, Шапаренко, Шепелєв;
Форварди: Клейтон, Родрігес. Русин, Супряга.
Окрім Георгія Бущана та захисника Віталія Миколенка, матч пропустять ще два оборонці "Динамо". У лазареті команди перебувають Микита Бурда і Володимир Костевич.