Вечная память героя
Бывший футболист воевал в Донецком направлении. В ВСУ был призван в конце апреля.
До речі У Кривому Розі через обстріл окупантів загинула чемпіонку України зі спортивних танців
Экс-футболист погиб под Бахмутом в результате артиллерийских обстрелов на 48-м году жизни.
Сергей Баланчук открыл футбольную карьеру в киевском Динамо, где в юношеские годы учился в спортивной школе.
Во втором составе он дебютировал в 1992 году, а в 1995-м перешел в основную команду. Играл на позиции защитника.
Впоследствии Баланчук присоединился к израильскому клубу Маккаби Хайфа, за который играл в течение трех сезонов, в том числе в еврокубках, и выиграл в его составе Кубок Израиля-1997/1998 и "бронзу" национального чемпионата-1998/1999.
В 1999-м Сергей снова перебрался в "бело-синие" и выиграл чемпионат Первой лиги по Динамо-2.
Также он выступал в полтавской Ворскле и харьковском Металлисте. После окончания карьеры работал в юридической сфере.
Также в 1995-1996 годах футболист играл в составе молодежной сборной Украины U-21.
Болезненные потери для спортивного сообщества Украины
- Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт рассказал, что 100 украинских спортсменов и тренеров погибли на поле боя и вражеских обстрелов.
- Еще четверо спортсменов получили ранения во время войны. А 22 атлета находятся в плену.
- Всего же воюют против российского захватчика более трех тысяч спортсменов.