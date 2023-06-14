Евгений Селезнев рассказал о своем периоде пребывания в Кубани. Футболист отметил, что также в свое время был жертвой пропаганды.

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Познание пришло со временем

Евгений Селезнев, как и ряд других футболистов Днепра, побежал за пределы Украины в поисках продолжения карьеры, поскольку днепровский клуб потерпел "катастрофу" и скрылся с футбольной карты Украины ( Похожий сценарий может ожидать и Днепр-1. ). Украинского футболиста чудом, а может и нет, занесло в Россию, а именно в Кубань. Селезнев сразу попал под волну критики от сознательных поклонников футбола, поскольку на тот момент на территории Украины страна-агрессор уже совершала свои злодеяния.

Однако Евгений в ответ на хейт ответил банально – он уехал "прокормить" свою семью. Однако на данный момент украинскому форварду наконец дошло, что та поездка на "заработки" была ошибкой. Сам же Селезнев отмечает, что благодаря пребыванию в Кубани, за которое он провел всего 8 матчей, он смог иначе увидеть ситуацию и понять, что россияне и близко не братский Украине народ.

Свои ошибки я признаю. И уже извинился за это. Я был там два месяца. Кто лояльно к этому относился, кто хуже. Это моя ошибка, я за нее отвечаю. Как только я понял, что я сделал, сразу оттуда попался. Я понял, что там не моя страна, мы – разные люди. Я думал, что, возможно, было какое-то недоразумение между странами, но я увидел, что мы реально разные с ними. Я, как и многие, считал, что это братский народ. Но я всегда был украинцем,

– твердо отметил Селезнев.

Напомним, что Евгений Селезнев уже официально завершил свою футбольную карьеру. Форвард был максимально близок к тому, чтобы побить рекорд УПЛ по количеству забитых голов, однако Евгений так и не смог вписать свое имя в перечень лучших (на его счету 117 голов в элите, а у Максима Шацких – 124). Больше матчей в своей карьере он провел именно за Днепр – 192, в которых забил 88 голов и отдал 22 ассиста. Также у Селезнева была возможность поиграть в футболке таких клубов, как: Шахтер, Минай, Колос, Арсенал Киев, Акхисарспор, Карабюкспор, Бурсаспор (трое из Турции) и Малагу.