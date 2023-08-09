Последнее китайское предупреждение не подействовало: Вакула из-за проблем с алкоголем покинул Полесье

Один из самых одаренных футболистов Украины Владислав Вакула опять остался без клуба. Сложный характер и неумение держать себя в руках могут поставить крест на его карьере.

Владислав Вакула не в первый раз становится фигурантом скандала. У футболиста были проблемы с дисциплиной и в предыдущих клубах.

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Вакула был в Полесье на желтой карточке

Очередной "залет" Вакулы состоялся после празднования чемпионства Полесья в Первой лиге. 24-летний вингер в состоянии алкогольного опьянения принял участие в драке. В клубе сразу попрощались со скандалистом. Об этом сообщил журналист ТаТоТаке Михаил Спиваковский.

Когда Полесье отмечало свое первое место в Первой лиге, человек накидался и где-то там полез в драку. Произошла определенная передряга – не буду вдаваться в детали, это не очень нравственно. Но нашли именно Вакулу. Ситуация в том, что Вакула уже в принципе там был на желтой карточке, как я понимаю. И после этой ситуации его не на трансфер, а просто уволили,

– рассказал Спиваковский.

Отметим, что клуб официально не комментировал инцидент с Вакулой. Однако вингер находится вне заявки "волков" на сезон 2023/24.

В СМИ сообщается, что Владислав был приглашен на просмотр в Черноморец. Если футболист произведет впечатление на тренерский штаб "моряков", с ним подпишут контракт.

Зашквары Вакулы