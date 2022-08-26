Футбольная карьера идет в пропасть

23-летний футболист уже далеко не в первый раз показывает себя с негативной стороны. В феврале 2021 года Владислав Вакула попал в ДТП прямо перед автомобилем полиции.

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Футболист перебрал с алкоголем и пьяным ехал за рулем своего Mercedes. На скорости Вакула не вписался в поворот и выехал на проезжую часть, сбив дорожный знак. Отмечалось, что футболист еще тогда Мариуполя уезжал со дня рождения президента клуба Андрея Санина.

После аренды в Мариуполе, который из-за войны войны не выступает в новом сезоне УПЛ, вернулся в Шахтер. Вингер провел с командой все собрания и должен был зарекомендовать себя в составе "горняков". Все бы ничего, если бы не строптивый характер футболиста.

Вакула устроил конфликт с кем-то из донецкой команды. Такой поступок не оценил главный тренер дончан Игорь Йовичевич. Теперь шансов у Владислава сыграть в футболке Шахтера будет не так много. Шахтер ведь подписал на его позицию Ивана Петряка. Об этом рассказал журналист Игорь Бурбас.

Интересно, что в аренде у Десни Вакула тоже были проблемы с дисциплиной.

Отметим, что Вакула в первом туре УПЛ даже не попал в заявку Шахтера на матч против "Металлиста 1925" (0:0).

Кратко о карьере Вакулы