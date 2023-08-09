В первом официально матче нового сезона-2023/2024 Ворскла одержала неожиданную победу над Делом 2:1. Однако уже в ответном матче грузины взяли свое 3:1 и выбили украинский клуб из Лиги конференций и соответственно еврокубков.

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Тренерское кресло серьезно зашаталось

Негативное добавило и сенсационное, да еще разгромное поражение Ворсклы в выездном поединке против львовского Движения 4:1. Четыре гола влетело в ворота полтавского коллектива, который смог ответить лишь одним голом.

После матча в раздевалку гостей из Полтавы зашел кто-то из руководства клуба, пообщаясь с командой после очередного провала. Разговор был на повышенных тонах не только с футболистами, но и достался главному тренеру команды Виктору Скрипнику, который тоже не стал молчать. Наставник открыл рот и в ответ высказал свои претензии.

Похоже, что Скрипник получил не все, что хотел усилить команду перед сезоном. Или тогда, почему так резко тренер отреагировал на претензии одного из руководителей Ворсклы?

Мог Скрипник покинуть тренерское кресло Ворсклы еще после матча против Руха. Но эмоции улеглись. Полтавский клуб дал последний шанс 53-летнему специалисту. Если команда не исправит результаты в ближайших поединках, клуб попрощается со Скрипником.

Отметим, что после поражения от движения Скрипник проигнорировал все общение с прессой. Наставнику явно было не до вопросов журналистов.

К слову. Уже 13 августа Ворскла примет луганскую Зорю, тоже провалившую старт сезона. Еще в следующих двух турах ворскляне сыграют против Вереса и Черноморца. Неплохой календарь, чтобы поправить результаты.