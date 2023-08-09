Владислав Вакула не в первый раз становится фигурантом скандала. У футболиста были проблемы с дисциплиной и в предыдущих клубах.
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Вакула был в Полесье на желтой карточке
Очередной "залет" Вакулы состоялся после празднования чемпионства Полесья в Первой лиге. 24-летний вингер в состоянии алкогольного опьянения принял участие в драке. В клубе сразу попрощались со скандалистом. Об этом сообщил журналист ТаТоТаке Михаил Спиваковский.
Когда Полесье отмечало свое первое место в Первой лиге, человек накидался и где-то там полез в драку. Произошла определенная передряга – не буду вдаваться в детали, это не очень нравственно. Но нашли именно Вакулу. Ситуация в том, что Вакула уже в принципе там был на желтой карточке, как я понимаю. И после этой ситуации его не на трансфер, а просто уволили,
– рассказал Спиваковский.
Отметим, что клуб официально не комментировал инцидент с Вакулой. Однако вингер находится вне заявки "волков" на сезон 2023/24.
В СМИ сообщается, что Владислав был приглашен на просмотр в Черноморец. Если футболист произведет впечатление на тренерский штаб "моряков", с ним подпишут контракт.
Зашквары Вакулы
- Напомним, что зимой 2021 года Вакула должен был стать игроком черниговской Десны. Однако Александр Рябоконь отказался от футболиста из-за грубого нарушения спортивного режима. Вингер находился в команде всего две недели.
- В начале февраля того же года Вакула стал участником ДТП в Мариуполе. По неофициальной информации, игрок был в состоянии алкогольного опьянения. ФК Мариуполь сразу отказался от продления аренды своего лучшего игрока.
- Своенравный характер Вакула продемонстрировал и в Шахтере. Футболист устроил конфликт с одним из своих одноклубников. Тогдашний тренер "горняков" Игор Йовичевич не захотел портить микроклимат в команде и "отцепил" Вакулу.
- Очередной шанс реанимировать карьеру Владислав получил в Полесье. В клубе очень рассчитывали на незаурядный талант Вакулы и даже подписали с ним полноценный контракт. Однако Владислав снова наступил на те же грабли.