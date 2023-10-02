Супруга тренируется с Динамо, но U-19: известно, почему Луческу не подтягивает форварда к основе
Источник:ПРОФУТБОЛ Digital
Проблемный нападающий все же пытается вернуться на высокий уровень. Но вот помешали методы наставника киевлян.
Владислав Супряга тренируется с Динамо U-19. Талантливому форварду сложно вклиниться в игру после травмы и других проблем.
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Очередная попытка вернуться
На долю Супряги выпал ряд трудностей, мешающих форварду достойно реализовать себя в футболе, но Владислав не опускает рук. Главный редактор "ПРОФУТБОЛ Digital" Владимир Зверов рассказал, что молодой нападающий уже тренировался с командой Динамо U-19, поэтому постепенно набирает форму, хотя давно не играл в футбол. К основной команде киевского клуба Супрягу пока не подпускают.
Дело в том, что основной состав "бобров" сейчас очень много бегает на тренировках. Главный тренер столичного коллектива Мирча Луческу по лекалам своих золотых сезонов, в том числе в Шахтере, дает огромное количество беговой работы и высокие нагрузки во время подготовительного процесса. Долго не игравший футболист просто не выдержит такой темп тренировок.
Поэтому и так сложилось, что Супряга еще не готов тянуть тот уровень нагрузок, в котором работает основная команда, поэтому Владислав пытается вернуться в игру вместе с Динамо U-19. Более того, журналист еще и отметил, что Супряга – это такой игрок, которого нужно "аккуратно" запускать не только к игре, но и вообще к тренировкам. К тому же Зверов отметил, что, возможно, уже ближе к зимней паузе болельщики "Динамо" снова смогут увидеть молодого нападающего на поле.
Карьера Супряги
- Начал путь Владислав в рядах Днепра, однако заявить о себе ему удалось в составе СК Днепр-1. Тогда юным форвардом заинтересовался ряд европейских клубов и главными претендентами на нападающего были Динамо и Аякс. Супряга выбрал киевский коллектив, поскольку его девушка не желала, чтобы юный Владислав переезжал заграницу.
- В столице Супряге откровенно не пошло. За весь период пребывания в составе киевлян (46 матчей) Владислав забил всего три гола. Логично, что нападавшего решили отдать в аренду. Сначала талантливый форвард отправился в Днепр-1, где смог забить 14 голов (в том числе Владислав отличился в хет-триком в ворота "бело-синих").
- Казалось, что Динамо просто коллектив, не подходящий молодому нападающему. Владислав перешел на правах аренды в итальянскую Сампдорию, видевшую перспективу футболиста, однако в состоянии иностранной команды Супряга провел только один неполный матч.
- За два прошлых сезона Владислав отыграл только в 7 поединках (включая игру за Самдорию), а последний раз забивал в официальных матчах в сезоне 2021/2022.
- Впоследствии Супряга пытался вернуться в кондицию, в межсезонье кампании 2022/2023 отмечался в товарищеских матчах, и вот травма и ДТП снова выбили нападающего из колеи.
- Следует отметить, что Владислав выигрывал чемпионат мира по сборной Украины U-20. К тому же Владислав в финальном поединке отличился дублем. Также по наградам в активе Супряги Кубок Украины, Суперкубок Украины и чемпионство УПЛ.