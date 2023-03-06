Форвард киевского Динамо Владислав Супряга стал жертвой ДТП. Украинский футболист переживает черную полосу в своей жизни.

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Сложный период Супряги

Столичный коллектив и так переживаю нехватку форвардов, ко всему счастью Владислав Супряга отсутствовал в заявке киевского Динамо на сенсационно проигранный матч Ингульцу (2:0) в рамках 16-го тура УПЛ. Украинский нападающий не смог принять участие не из-за своей не самой лучшей физической формы, решение вообще не стояло за главным тренером киевлян Мирчей Луческу. На отсутствие Супряги на матчи повлияло не футбольное событие.

История достаточно неожиданная. В преддверии матча с Ингульцем Влад Супряга попал в ДТП. Говорят, где-нибудь на Столичном шоссе, хотя это не точно. ДТП было точно. Важно, что сам футболист не пострадал, хотя машина пострадала конкретно. Теперь вместо конкуренции Рамирес должен ремонтировать свою иномарку премиум-класса. Поворот не туда

– рассказал Михаил Спиваковский.

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