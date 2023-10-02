Владислав Супряга тренируется с Динамо U-19. Талантливому форварду сложно вклиниться в игру после травмы и других проблем.

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Очередная попытка вернуться

На долю Супряги выпал ряд трудностей, мешающих форварду достойно реализовать себя в футболе, но Владислав не опускает рук. Главный редактор "ПРОФУТБОЛ Digital" Владимир Зверов рассказал, что молодой нападающий уже тренировался с командой Динамо U-19, поэтому постепенно набирает форму, хотя давно не играл в футбол. К основной команде киевского клуба Супрягу пока не подпускают.

Дело в том, что основной состав "бобров" сейчас очень много бегает на тренировках. Главный тренер столичного коллектива Мирча Луческу по лекалам своих золотых сезонов, в том числе в Шахтере, дает огромное количество беговой работы и высокие нагрузки во время подготовительного процесса. Долго не игравший футболист просто не выдержит такой темп тренировок.

Поэтому и так сложилось, что Супряга еще не готов тянуть тот уровень нагрузок, в котором работает основная команда, поэтому Владислав пытается вернуться в игру вместе с Динамо U-19. Более того, журналист еще и отметил, что Супряга – это такой игрок, которого нужно "аккуратно" запускать не только к игре, но и вообще к тренировкам. К тому же Зверов отметил, что, возможно, уже ближе к зимней паузе болельщики "Динамо" снова смогут увидеть молодого нападающего на поле.

Карьера Супряги