Владислав Супряга тренується із Динамо U-19. Талановитому форварду складно вклинитись у гру після травми й низки інших проблем.

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Чергова спроба повернутись

На долю Супряги випала низка труднощів, котрі заважають форварду гідно реалізувати себе у футболі, та от Владислав не опускає рук. Головний редактор "ПРОФУТБОЛ Digital" Володимир Звєров розповів, що молодий нападник уже тренувався з командою Динамо U-19, тому поступово набирає форму, хоча давно не грав у футбол. До основної команди київського клубу Супрягу поки що не підпускають.

Діло в тому, основний склад "бобрів" наразі дуже багато бігає на тренуваннях. Головний тренер столичного колективу Мірча Луческу за лекалами своїх золотих сезонів, у тому числі в Шахтарі, дає величезну кількість бігової роботи та високі навантаження під час підготовчого процесу. Футболіст, який довго не грав, просто не витримає такий темп тренувань.

Тому й так склалось, що Супряга ще не готовий тягнути той рівень навантажень, в якому працює основна команда, через що Владислав намагається повернутись у гру разом з Динамо U-19. Ба більше, журналіст ще й відзначив, що Супряга – це такий гравець, якого треба "акуратно" запускати не тільки до гри, але й взагалі до тренувань. До того ж Звєров відзначив, що, можливо, вже ближче до зимової паузи вболівальники Динамо знову зможуть побачити молодого нападника на полі.

Кар'єра Супряги