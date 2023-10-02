Владислав Супряга тренується із Динамо U-19. Талановитому форварду складно вклинитись у гру після травми й низки інших проблем.
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Чергова спроба повернутись
На долю Супряги випала низка труднощів, котрі заважають форварду гідно реалізувати себе у футболі, та от Владислав не опускає рук. Головний редактор "ПРОФУТБОЛ Digital" Володимир Звєров розповів, що молодий нападник уже тренувався з командою Динамо U-19, тому поступово набирає форму, хоча давно не грав у футбол. До основної команди київського клубу Супрягу поки що не підпускають.
Діло в тому, основний склад "бобрів" наразі дуже багато бігає на тренуваннях. Головний тренер столичного колективу Мірча Луческу за лекалами своїх золотих сезонів, у тому числі в Шахтарі, дає величезну кількість бігової роботи та високі навантаження під час підготовчого процесу. Футболіст, який довго не грав, просто не витримає такий темп тренувань.
Тому й так склалось, що Супряга ще не готовий тягнути той рівень навантажень, в якому працює основна команда, через що Владислав намагається повернутись у гру разом з Динамо U-19. Ба більше, журналіст ще й відзначив, що Супряга – це такий гравець, якого треба "акуратно" запускати не тільки до гри, але й взагалі до тренувань. До того ж Звєров відзначив, що, можливо, вже ближче до зимової паузи вболівальники Динамо знову зможуть побачити молодого нападника на полі.
Кар'єра Супряги
- Розпочав свій шлях Владислав у рядах Дніпра, проте заявити про себе йому вдалось у складі СК Дніпро-1. Тоді юним форвардом зацікавилась низка європейських клубів, та головними претендентами на нападника були Динамо та Аякс. Супряга вибрав київський колектив, оскільки його дівчина не бажала, аби юний Владислав переїжджав закордон.
- В столиці Супрязі відверто не пішло. За весь період перебування у складі киян (46 матчів) Владислав забив тільки три гола. Логічно, що нападника вирішили віддати в оренду. Спершу талановитий форвард відправився у Дніпро-1, де зміг забити 14 голів (в тому числі Владислав відзначився у хет-триком у ворота "біло-синіх").
- Здавалося, що Динамо просто колектив, який не підходить молодому нападнику. Владислав перейшов на правах оренди в італійську Сампдорію, яка бачила перспективу футболіста, проте в стані іноземної команди Супряга провів тільки один неповний матч.
- За два минулі сезони Владислав відіграв тільки у 7-ми поєдинках (включно з грою за Самдорію), а востаннє забивав у офіційних матчах у сезоні 2021/2022.
- Згодом Супряга намагався повернутись у кондицію, в міжсезоння кампанії 2022/2023 відзначався у товариських матчах, та от травма та ДТП знову вибили нападника з колії.
- Варто відзначити, що Владислав вигравав чемпіонат світу зі збірної України U-20. До того ж Владислав у фінальному поєдинку відзначився дублем. Також з нагород у активі Супряги Кубок України, Суперкубок України та чемпіонство УПЛ.