Известный миллиардер снова набросил на вентилятор. Основатель SpaceX решил, что будет смешно, если он будет высмеивать президента воюющей страны за то, что тот пытается привлекать средства для своих граждан и оборонного комплекса через стран-партнеров.

К теме Маск пробил дно позорным мемом о Зеленском: в сети "разносят" миллиардера

Распространяет российскую пропаганду

Владелец социальной сети Twitter, известной ныне как X, Илон Маск опубликовал мем о Президенте Украины Владимире Зеленском:

Когда прошло 5 минут, ты еще не попросил миллиард долларов на помощь.



Мем Маска о Зеленском / твиттер Илона Маска

Такое сообщение Илона Маска вызвало бурную реакцию СМИ. Не обошло стороной этот скандал и киевское Динамо. Пресс-служба киевлян ответила Маску своим мемом, который выглядит намного правдивее и точнее.

Твое лицо, когда уже 5 минут не распространяешь российскую пропаганду,

– говорится в сообщении.



Ответ Динамо Маску / твиттер Динамо

Отметим, что также этот позорный инцидент прокомментировал легенда мирового хоккея Доминик Гашек, который систематически поддерживает Украину. Он подчеркнул, что, несмотря на финансовое богатство, внутри американский миллиардер остается бедным.

Маск просто показал нам, как он беден. Этот человек (Маск) не заслуживает уважения,

– написал Гашек.

Интересно. Недавно вышло исследование, результаты которого указывают на то, что соцсеть Илона Маска с бешеной скоростью распространяет пропаганду Китая и России, способствуя ее легализации.