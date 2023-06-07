4 июня был сыгран последний тур чемпионата УПЛ сезона 2022/23. Определились лауреаты и неудачники чемпионата, которые напрямую покинули элитный дивизион. Осталось провести стыковые матчи Верес – Металлург З и Ингулец – ЛНЗ, по результатам которых узнаем имена еще двух участников чемпионата-2023/24.

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Сезон УПЛ стартует в июле

Украинская Премьер-лига определила ключевые даты следующего чемпионата, а также календарь Кубка Украины. Базовой датой 1-го тура было выбрано 29 июля. В первой части чемпионата планируется провести 17 туров, а второй – 13. На зимний перерыв команды пойдут после 9 декабря (17-й тур).

Весенняя часть чемпионата начнется 24 февраля – базовая дата 18 тура. Последний тур сезона УПЛ 2023/24 запланирован на 18 мая.

Возвращение Кубка Украины

В сезоне 2023/24 запланировано проведение Кубка Украины. Напомним, что из-за начала полномасштабной агрессии России матчи Кубка-2021/22 были отменены. А в следующем сезоне КУ вообще не разыгрывали. Стадия 1/16 финала Кубка сезона 2023/24 состоится 16 августа, а финал планируется провести 25 мая 2024 года.

Кубок Украины 2023/24

1/16 финала: 16 августа

1/8 финала: 27 сентября

1/4 финала: 1 ноября

Полуфиналы: 3 апреля

Финал: 25 мая

Когда стартуют украинские клубы в еврокубках

В еврокубковом сезоне 2023/24 примут участие 5 украинских клубов. Первыми стартуют Днепр-1 в ЛЧ (матчи 25/26 июля и 1/2 августа) и Ворскла в ЛК (матчи – 27 июля и 3 августа). Динамо начнет свой еврокубковый путь с третьего раунда квалификации Лиги конференций (10 и 17 августа). Следующей включится в еврокомпанию луганская Заря (раунд плей-офф ЛЕ 24 и 31 августа). И, наконец, чемпион Украины донецкий Шахтер 1 тур группового этапа Лиги чемпионов сыграет 19/20 сентября.