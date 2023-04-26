Форварду Динамо Владиславу Супряге понадобится очередная операция. Об этом сообщил британский журналист с английскими корнями Эндрю Тодос.

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Супряга снова вне игры

По сообщению источника, Супряга так и не оправился от предыдущей травмы. Так что нападающему придется снова лечь на хирургический стол. Таким образом, сезон 2022/23 для Владислава завершился.

Напомним, что 23-летний форвард не сыграл ни минуты в официальных матчах Динамо в текущем сезоне. Первый круг чемпионата Владислав пропустил из-за травмы, которую получил во время подготовительных поединков.

Черная полоса Супряги

Во время зимнего сбора уроженец Одесской области возобновил игровые кондиции и даже забил несколько мячей в товарищеских матчах. Однако очередная травма, а также загадочная ДТП оставили его вне основного состава.

Зимой форвардом интересовалось несколько турецких клубов, но трансфер так и не состоялся. В последние сезоны Владислав имел мало игровой практики. В прошлом году он сыграл всего 24 минуты за Сампдорию в матче Серии А, а также 4 поединка за молодежную сборную Украины.

Футболист продолжает терять свою трансферную стоимость, которая составляет 1,8 миллиона евро. Напомним, что летом 2018 года Динамо приобрело права на футболиста у Днепра-1 за 6,5 миллиона евро. Однако инвестиция менеджмента "бело-синих" оказалась тщетной.