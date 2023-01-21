Александр Денисов предсказывает большое будущее ФК Полесья. Бывший директор Футбол 1/2/3 аргументировал свои предсказания.

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Денисов отмечает, что Полесье серьезно настроено на УПЛ. Денисову импонирует подход житомирского клуба.

В Житомире возводится стадион, строится новая спортивная база. Я видел проект – смотрится мощно и классно. Сам Буткевич спокойно и взвешенно подходит к развитию клуба,

– написал Денисов.

Также он считает, что Полесье способно навязать украинским грандам борьбу не только за еврокубки, но и за чемпионство.

Уверен, что за чемпионство впоследствии Полесье будет 100% бороться. Если появится новая сила – будет супер. Из ближайших я вижу мероприятие в УПЛ Полесья. Президент клуба Буткевич строит команду и не только он комплексно подходит к этому вопросу,

– написал Денисов.

Житомир в шаге от высшего дивизиона