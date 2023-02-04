Украинский вингер Жироны Виктор Цыганков – самый дорогой игрок команды. Однако уже два поединка экс-лидер киевского Динамо наблюдает за действиями новой команды со скамейки запасных.
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Цыганков созрел к дебюту
Поэтому вполне логично, что на предматчевой пресс-конференции журналисты поинтересовались у тренера Жироны, когда стоит ожидать появления на поле украинца.
Наставник "бело-красных" в очередной раз похвалил титулованного новичка и пообещал, что предоставит определенное игровое время в ближайшем поединке.
Он готов дебютировать. Это топ-игрок для нас, он готов к матчу. Увидим, сколько минут Цыганков получит, но Виктор в состоянии сыграть,
– сказал Мичел на пресс-конференции.
Турнирное положение команд
- Команда Цыганкова занимает 12-ю строчку турнирной таблицы чемпионата Испании. На счету "жирондинцев" 21 очко.
- Грозная когда-то Валенсия сейчас идет на 15 месте Ла Лиги, отставая от Жироны всего на один пункт.