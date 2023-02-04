Украинский вингер Жироны Виктор Цыганков – самый дорогой игрок команды. Однако уже два поединка экс-лидер киевского Динамо наблюдает за действиями новой команды со скамейки запасных.

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Цыганков созрел к дебюту

Поэтому вполне логично, что на предматчевой пресс-конференции журналисты поинтересовались у тренера Жироны, когда стоит ожидать появления на поле украинца.

Наставник "бело-красных" в очередной раз похвалил титулованного новичка и пообещал, что предоставит определенное игровое время в ближайшем поединке.

Он готов дебютировать. Это топ-игрок для нас, он готов к матчу. Увидим, сколько минут Цыганков получит, но Виктор в состоянии сыграть,

– сказал Мичел на пресс-конференции.

Важно! Матч 20-го тура испанской Ла Лиги между командами Жирона и Валенсия состоится в воскресенье, 5 февраля. Стартовый свисток арбитра раздастся в 17:15 по киевскому времени.

Турнирное положение команд