Кулач подтвердил интерес к себе

Кулач подтвердил, что его контракт с Ворсклой истекает 30 июня 2021 года. Футболист, вероятно, будет решать свое клубное будущее во время отпуска.

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28-летний форвард Ворсклы подтвердил, что некоторые клубы интересуются им. Сообщалось, что в услугах Кулача заинтересовано и Динамо.

Знаете, сейчас, конечно, много слухов ходит, потому что есть интерес, да. Я этого не скрываю – есть интерес от клубов. Писали о Динамо, но я также впервые это увидел и сам был шокирован. Но такая работа журналистов – написать, украсить. Я отношусь к этому нормально,

– сказал Владислав.

Директор каналов "Футбол 1,2,3" Александр Денисов говорил, что Кулач хочет выступать за границей. Владислав прокомментировал и эту информацию.

"Относительно европейских клубов – да, но чтобы сказать конкретно, что и куда, не могу. Какие-то разговоры, какие-то слухи, но пока я в отпуске. Постараемся определиться в ближайшее время. Возможно, останусь в Ворскле. Возможно, куда-нибудь перейду. Сейчас сам ничего не знаю. А то, что пишут... Мне кажется, такая ситуация возникает каждое трансферное окно", – резюмировал Кулач.