Кулач много работал и долго к этому шел

По итогам сезона Ворскла заняла 5 место, которое позволит команде принять участие в дебютном розыгрыше Лиги конференций УЕФА. Также игрок Ворсклы Владислав Кулач стал лучшим нападающим УПЛ.

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Кулач забил за Ворсклу 15 голов за 21 матч в чемпионате Украины. Кулач на 3 гола опередил лидера Динамо Виктора Цыганкова. Еще один гол Владислав забил в Кубке Украины.

Максимов считает, что 28-летний Кулач заслужил вызов в сборную Украины перед стартом Евро-2020.

Хочу, чтобы наш лучший бомбардир Кулач, наконец, попал в расширенный список национальной сборной Украины. Я поздравляю Влада. Он много работал и долго к этому шел,

– сказал Максимов.