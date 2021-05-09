Кулач много работал и долго к этому шел
По итогам сезона Ворскла заняла 5 место, которое позволит команде принять участие в дебютном розыгрыше Лиги конференций УЕФА. Также игрок Ворсклы Владислав Кулач стал лучшим нападающим УПЛ.
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Кулач забил за Ворсклу 15 голов за 21 матч в чемпионате Украины. Кулач на 3 гола опередил лидера Динамо Виктора Цыганкова. Еще один гол Владислав забил в Кубке Украины.
Максимов считает, что 28-летний Кулач заслужил вызов в сборную Украины перед стартом Евро-2020.
Хочу, чтобы наш лучший бомбардир Кулач, наконец, попал в расширенный список национальной сборной Украины. Я поздравляю Влада. Он много работал и долго к этому шел,
– сказал Максимов.
- Владислав Кулач до сих пор не дебютировал за сборную Украины. Воспитанник донецкого Шахтера играл за сборные Украины разных возрастов.
- Вместе с тем, Андрей Шевченко 30 апреля объявил расширенный список футболистов, которые будут готовиться к Евро-2020.
- Среди нападающих – Роман Яремчук (Гент, Бельгия), Артем Довбик (Днепр-1), Артем Беседин (Динамо Киев).
- Заметим, что Шевченко может взять 26 футболистов на Евро-2020.