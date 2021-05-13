Кулач підтвердив інтерес до себе

Кулач підтвердив, що його контракт з Ворсклою закінчується 30 червня 2021 року. Футболіст, ймовірно, вирішуватиме своє клубне майбутнє під час відпустки.

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28-річний форвард Ворскли підтвердив, що деякі клуби цікавляться ним. Повідомлялося, що у послугах Кулача зацікавлене й Динамо.

Знаєте, зараз, звичайно, багато чуток ходить, тому що є інтерес, так. Я цього не приховую – є інтерес від клубів. Писали про Динамо, але я також вперше це побачив і сам був шокований. Але така робота журналістів – написати, прикрасити. Я ставлюся до цього нормально,

– сказав Владислав.

Директор каналів "Футбол 1,2,3" Олександр Денисов говорив, що Кулач хоче виступати за кордоном. Владислав прокоментував і цю інформацію.

"Щодо європейських клубів – так, але щоб сказати конкретно, що і куди, не можу. Якісь розмови, якісь чутки, але поки я у відпустці. Постараємося визначитися найближчим часом. Можливо, залишуся у Ворсклі. Можливо, кудись перейду. Зараз сам нічого не знаю. А те, що пишуть... Мені здається, така ситуація виникає кожне трансферне вікно", – резюмував Кулач.