Луческу избавился от балласта: Динамо покинул форвард, забивший лишь один гол

Украинский нападающий Владислав Кулач перешел в состав азербайджанской Зиры. Футболист покинул киевский клуб на правах свободного агента.

Киевское Динамо на официальном сайте сообщило о прекращении сотрудничества с 29-летним нападающим Владиславом Кулачем. Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

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Лучший бомбардир УПЛ-2020/2021 будет играть в Азербайджане

На правах свободного агента форвард подписал соглашение с азербайджанской Зирой. Срок контракта рассчитан на полтора сезона.

После 18 туров Зира занимает четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата Азербайджана. От третьего места команда отделяет 10 пунктов.

Отметим, что конкурентами Кулача за место в основе будут двое бывших игрока УПЛ – Рустам Ахмедзаде (Минай) и Фелипе Пахтман (Львов).

Карьера Кулача в Динамо

Напомним, что Владислав Кулач стал игроком "Динамо" летом 2021 года.

Из-за постоянных травм форвард не сумел завоевать место в основном составе.

За полтора года футболист забил всего 1 гол в 7 матчах.

В составе Ворсклы Кулач становился лучшим бомбардиром УПЛ сезона 2020/21.

Трансферная стоимость футболиста составляет 700 тысяч евро.