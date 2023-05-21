Комментатор не мог унять эмоции: Кочергин шикарным дублем вырвал победу для Ракува - видео

Владислав Кочергин продолжает феериты в чемпионате Польши. Украинец принес победу своему коллективу.

Владислав Кочергин забил за Ракув два гола в ворота Вислы Плоцк. Комментатор обалдел от пушки украинского полузащитника. 24 Канал.

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Бороться до самого конца

Ченстоховский коллектив, который уже досрочно стал чемпионом Польши, формально доигрывает чемпионат Ракув в конце сезона расслабился, поэтому проиграл последние две встречи, которые ни на что не влияли. "Жареным" пахло в матче с Вислой, поскольку плотский коллектив уже на 10-й минуте матча повел в счете, однако под занавес поединка на сцене появился Владислав Кочергин.

На 81-й минуте встречи украинский полузащитник из-за пределов штрафной соперника мощным ударом поразил дальнюю девятку ворот Вислы. Комментатор чуть не сорвал себе голос, радуясь невероятному голу Владислава. Уже через мгновение на 85-й минуте матча Кочергин принес победу своей команде в матче, оформив дубль. Украинский полузащитник прекрасно завершил комбинацию, сильным выстрелом прошив голкипера и поставил точку в матче, 1:2.

Кстати, эти голы стали десятым в активе Кочергина в состоянии польского коллектива.

Видео голов украинца:

Карьера Владислава Кочергина