Молдова – Албания 1:1

Голы: Бабогло, 87 – Чикаллеши, 25 (пен)

В Европе продолжаются матчи квалификации на Евро-2024. К пятнице, 17 ноября, определились уже 11 сборных-участниц чемпионата в Германии, пишет 24 канал.

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Албания на Евро

Теперь же определилась половина всех участников. Двенадцатой сборной стала Албания. которая обеспечила себе место в топ-2 группе Э. В предпоследнем туре команде Силвиньо достаточно было не проиграть на поле Молдовы.

Игра проходила без явного преимущества одной из сборных, но албанцам удалось открыть счет в середине первого тайма. Пенальти реализовал Сокол Чикаллеши. Впрочем, удержать победу балканцы не сумели.

Игрок Карпат зажигает

Под занавес игры сборную Молдовы спас защитник Карпат Владислав Бабогло. Игрок удачно сыграл после отскока от защитника и прошил кипера. Для защитника это уже второй гол в футболке новой сборной за семь матчей.

Ранее Владислав играл за молодежную сборную Украины, но на взрослом уровне решил представлять страну, где родился. Что касается Албании, то для нее это только второй выход на Евро после 2016 года. Тогда "орлы" заняли третье место в группе с Францией, Швейцарией и Румынией.

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Шансы молдован

Молдова же поднимается на третье место, оставляя позади Польшу благодаря очным матчам (у обеих команд по 10 баллов). На одно очко больше Чехия, которой осталось сыграть с обоими прямыми конкурентами.

Если подопечные Шилгавы обыграют Польшу, то гарантируют себе путевку на Евро. Осечка же чехов даст шанс Молдове в последнем туре, которому предстоит победить прямого конкурента для успеха.

Видеообзор матча Молдова – Албания: