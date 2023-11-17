Уже за первые 45 минут хозяева поля создали комфортное преимущество в счете 2:0. Сначала Матиас Олесен открыл счет в матче, а уже на 30-й минуте Жерсон Родригес удвоил преимущество Люксембурга, пишет 24 Канал.

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Родригес со второй попытки реализовал пенальти. Ведь во время первой это его помешали болельщики соперника, которым не понравилось решение судей назначить 11-метровый. Разъяренные фанаты забросали штрафную площадку Боснии и Герцеговины зажженными файерами.

Поэтому главный арбитр приостановил встречу и на время отложил пробивание пенальти, пока фаны гостей не прекратили свои выходки.

На старте второго тайма гости помогли сопернику увеличить счет в матче до 3:0. Нихад Муякич отличился автоголом.

Уже в компенсированное время матча команды обменялись результативными ударами. И снова Жерсон был в центе внимания. Родригес взял мяч под правую и бильярдным ударом поразил владения боснийцев из-за пределов штрафной.

Скандальный футболист, до сих пор имеющий действующий контракт с Динамо Киев до 30 июня 2024 года, оформил дубль и установил окончательный счет встречи – 4:1, разгромная победа Люксембурга. Отметим, что Жерсон выступает в аренде в турецком Сиваспоре. В текущем сезоне-2023/2024 за который провел 8 матчей и забил 2 гола.

К слову. В наследии Жерсона Родригеса уже 17 голов в 56 поединках за сборную.

Благодаря этой победе Люксембург набрал уже 14 баллов и уходит на 3-е место в группе "J". Босния и Герцеговина, вышедшая на эту игру неосновным составом, хранит в своем активе 9 очков и 5-е место.

Видеообзор матча Люксембург – Босния и Герцеговина