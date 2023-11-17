Молдова – Албанія 1:1

Голи: Бабогло, 87 – Чікаллеші, 25 (пен)

У Європі продовжуються матчі кваліфікації на Євро-2024. До п'ятниці, 17 листопада, визначились вже 11 збірних-учасниць чемпіонату в Німеччині, пише 24 канал.

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Албанія на Євро

Тепер же визначилась половина всіх учасників. Дванадцятою збірною стала Албанія. яка забезпечила собі місце у топ-2 групи Е. У передостанньому турі команді Сілвіньо достатньо було не програти на полі Молдови.

Гра проходила без явної переваги однієї зі збірних, але албанцям вдалось відкрити рахунок в середині першого тайму. Пенальті реалізував Сокол Чікаллеші. Втім втримати перемогу балканці не зуміли.

Гравець Карпат запалює

Під завісу гри збірну Молдови врятував захисник Карпат Владислав Бабогло. Гравець вдало зіграв після відскоку від захисника та прошив кіпера. Для оборонця це вже другий гол у футболці нової збірної за сім матчів.

Раніше Владислав грав за молодіжну збірну України, але на дорослому рівні вирішив представляти країну, де народився. Що стосується Албанії, то для неї це лише другий вихід на Євро після 2016 року. Тоді "орли" посіли третє місце у групі з Францією, Швейцарією та Румунією.

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Шанси молдован

Молдова ж підіймається на третє місце, залишаючи позаду Польщу завдяки очним матчам (у обох команд по 10 балів). На одне очко більше має Чехія, якій залишилось зіграти з обома прямими конкурентами.

Якщо підопічні Шилгави обіграють Польщу, то гарантують собі путівку на Євро. Осічка ж чехів дасть шанс Молдові в останньому турі, якій треба буде перемогти прямого конкурента для успіху.

Відеоогляд матчу Молдова – Албанія