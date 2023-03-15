Игрок команды Ротаня выбрал себе новую сборную: экс-защитник "сине-желтых" объяснил свой выбор

Футболист Александрии Владислав Бабогло получил вызов в национальную сборную Молдовы. Ранее 24-летний центрбек выступал в "молодежке" Украины под руководством Руслана Ротаня.

Дебют защитника Александрии Владислава Бабогла в новой сборной может пройти в матчах отбора к чемпионату Европы-2024. Подопечного Ротаня вызвали на поединки против Фарерских островов (24 марта) и Чехии (27 марта).

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Усиление для соседей

Ранее у Бабогло имел опыт выступлений за молодежную сборную Украины, за которую провел 7 матчей и даже отметился забитым голом в ворота Северной Ирландии. Кстати, тренировал "сине-желтых" Руслан Ротань – нынешний наставник Александрии и нынешний исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины.

Бабогло объяснил свой выбор в пользу сборной Молдовы.

"Ко мне обратился тренерский штаб сборной с предложением сыграть за Молдову. Я поговорил со своей семьей, со своими родственниками и решил принять это приглашение. Я поговорил с главным тренером Сергеем Клещенко, и мы отлично поняли друг друга.

Я хочу поблагодарить Федерацию футбола Молдовы за предоставленную мне возможность играть за сборную и хочу пообещать всем, что буду выкладываться на поле в каждом матче, потому что я хочу помочь команде.

Молдова мне не чужда. Я здесь родился, у меня много родственников. До войны в Украине я довольно часто приезжал в Молдову, в родное село Копчак", – рассказал Бабогло.

Футбольная карьера Бабогла

Владислав Бабогло родился в Молдове, но футбольный путь начал в Украине.

До 2017 защитник находился в системе одесского Черноморца, откуда перешел в Александрию.

За "горожан" Бабогло сыграл 95 матчей, в которых отличился 6 голами и 5 ассистами.

В составе Александрии в сезоне 2018/19 был бронзовым призером чемпионата Украины.

Трансферная стоимость новоиспеченного сборника Молдовы составляет 700 тысяч евро.