Игрок команды Ротаня выбрал себе новую сборную: экс-защитник "сине-желтых" объяснил свой выбор
Источник:FMF Moldova
Футболист Александрии Владислав Бабогло получил вызов в национальную сборную Молдовы. Ранее 24-летний центрбек выступал в "молодежке" Украины под руководством Руслана Ротаня.
Дебют защитника Александрии Владислава Бабогла в новой сборной может пройти в матчах отбора к чемпионату Европы-2024. Подопечного Ротаня вызвали на поединки против Фарерских островов (24 марта) и Чехии (27 марта).
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Усиление для соседей
Ранее у Бабогло имел опыт выступлений за молодежную сборную Украины, за которую провел 7 матчей и даже отметился забитым голом в ворота Северной Ирландии. Кстати, тренировал "сине-желтых" Руслан Ротань – нынешний наставник Александрии и нынешний исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины.
Бабогло объяснил свой выбор в пользу сборной Молдовы.
"Ко мне обратился тренерский штаб сборной с предложением сыграть за Молдову. Я поговорил со своей семьей, со своими родственниками и решил принять это приглашение. Я поговорил с главным тренером Сергеем Клещенко, и мы отлично поняли друг друга.
Я хочу поблагодарить Федерацию футбола Молдовы за предоставленную мне возможность играть за сборную и хочу пообещать всем, что буду выкладываться на поле в каждом матче, потому что я хочу помочь команде.
Молдова мне не чужда. Я здесь родился, у меня много родственников. До войны в Украине я довольно часто приезжал в Молдову, в родное село Копчак", – рассказал Бабогло.
Футбольная карьера Бабогла
- Владислав Бабогло родился в Молдове, но футбольный путь начал в Украине.
- До 2017 защитник находился в системе одесского Черноморца, откуда перешел в Александрию.
- За "горожан" Бабогло сыграл 95 матчей, в которых отличился 6 голами и 5 ассистами.
- В составе Александрии в сезоне 2018/19 был бронзовым призером чемпионата Украины.
- Трансферная стоимость новоиспеченного сборника Молдовы составляет 700 тысяч евро.