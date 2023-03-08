Результативный полузащитник Александрии Эмиль Мустафаев мог стать игроком сборной Украины. Однако представители Азербайджана оказались более шустрыми с приглашением футболиста.

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Сдержал свое слово

Игрок Александрии Эмиль Мустафаев, фееривший во второй половине сезона Украинской Премьер-лиги, рассказал, что имел все шансы защищать "сине-желтые" цвета. Однако футболист поставил в приоритет ту команду, которая скорее пригласила Мустафаева в ряды национальной сборной.

Было такое предложение. Я отказался, потому что от Ассоциации футбольных федераций Азербайджана инициатива пришла раньше. Мы договорились, что я буду играть за их команду, просто уже было поздно. Это было в прошлом году, зимой. Я уже должен был вылетать в Азербайджан, мне позвонили из УАФ и предложили поехать в молодежную сборную. Но я уже пообещал Азербайджану и остался верен своему слову,

– рассказал Мустафаев.

Выступления азербайджанского футболиста