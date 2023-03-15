Дебют захисника Олександрії Владислава Бабогла у новій збірній може відбутися у матчах відбору до чемпіонату Європи-2024. Підопічного Ротаня викликали на поєдинки проти Фарерських островів (24 березня) та Чехії (27 березня).

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Підсилення для сусідів

Раніше Бабогло мав досвід виступів за молодіжну збірну України, за яку провів 7 матчів і навіть відзначився забитим голом у ворота Північної Ірландії. До речі, тренував "синьо-жовтих" Руслан Ротань – нинішній наставник Олександрії та нинішній виконувач обов'язків головного тренера збірної України.

Бабогло пояснив свій вибір на користь збірної Молдови.

"До мене звернувся тренерський штаб збірної із пропозицією зіграти за Молдову. Я поговорив зі своєю сім‘єю, зі своїми родичами й вирішив прийняти це запрошення. Я поговорив із головним тренером Сергієм Клещенком, і ми чудово зрозуміли один одного.

Я хочу подякувати Федерації футболу Молдови за надану мені можливість грати за збірну і хочу пообіцяти всім, що викладатимуся на полі в кожному матчі, бо я хочу допомогти команді.

Молдова мені не чужа. Я тут народився, маю тут багато родичів. До війни в Україні я досить часто приїжджав до Молдови, до рідного села Копчак", – розповів Бабогло.

Футбольна кар'єра Бабогла

Зазначимо, що Владислав Бабогло народився у Молдові, але футбольний шлях розпочав в Україні.

До 2017 року захисник перебував у системі одеського Чорноморця, звідки перейшов до Олександрії.

За "містян" Бабогло зіграв 95 матчів, у яких відзначився 6 голами та 5 асистами.

У складі Олександрії в сезоні 2018/19 був бронзовим призером чемпіонату України.

Трансферна вартість новоспеченого збірника Молдови становить 700 тисяч євро.

Цікаво, що, окрім Бабогла, нову збірну обрав для себе ще один гравець Олександрії. Результативний півзахисник "містян" Еміль Мустафаєв отримав виклик до національної команди Азербайджану.